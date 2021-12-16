Ковидарии в регионах получат еще 10 млрд рублей

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку ковидариев в регионах. Деньги пойдут на ремонт медицинского оборудования и закупку расходных материалов для больниц, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Решение выделить дополнительные деньги из резервного фонда правительства принято по итогам заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом, состоявшегося 7 декабря.

«Дополнительные средства должны быть выделены и на увеличение объемов расшифровки геномов коронавируса в рамках усиленного эпиднадзора за случаями заболевания новой инфекцией», – говорится в сообщении.

Минздраву, Минфину и Роспотребнадзору поручено подготовить проекты соответствующих нормативных актов.

Как сообщал «Новый День», 7 декабря власти выделили 89 млрд рублей на расходы по оказанию бесплатной медицинской помощи. Деньги помогут стабильной работе больниц и поликлиник, а также обеспечат необходимые условия для граждан в ковидариях.

Москва, Наталья Рязанова

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