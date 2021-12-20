Регионы получат 100 млрд рублей на ремонт дорог

Власти выделят регионам 100 млрд рублей на развитие дорожной сети. премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что от качества дорог зависит выполнение многих проектов, в том числе туристических.

«Правительство в ближайшие два года направит 84 субъектам РФ дополнительно 100 млрд рублей на развитие дорожной сети. Будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс. км автомобильных дорог», – сообщили в пресс-службе российского правительства.

В ту же сумму включены и около 20 значимых для регионов проектов, например, строительство и ремонт крупных транспортных развязок, мостов.

В июле в регионы было направлено более 3,3 млрд рублей, из них три миллиарда – на строительство скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге.

Москва, Наталья Рязанова

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