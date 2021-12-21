Власти выделили 24 млрд рублей на новые школы в регионах

Власти России провели дополнительный этап отбора проектов по строительству школ. На реализацию отобранных проектов в регионы направят 24,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства.

«Федеральный центр направит более 24,4 млрд рублей. Субсидии получат 23 региона, там будет построено 49 современных школ на 45 тыс. учебных мест», – говорится в сообщении.

Планируется, что часть денег на строительство добавят регионы, часть – инвесторы. Финансирование программы «Развитие образования» в части строительства школ из федерального бюджета в 2021-2024 годах составит 234,7 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», застройщики в Свердловской области пригрозили остановкой стройки социально значимых объектов, если власти не увеличат сметы. За последний год цены на стройматериалы выросли на 15-100%, а сметы остались прежними, посетовали строители.

Москва, Наталья Рязанова

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