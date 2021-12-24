В Госдуме предложили ужесточить условия для операторов по приему платежей

Депутаты Госдумы предложили запретить работу не зарегистрированных в РФ операторов по приему платежей. В законопроекте прописан и ряд требований к акционерам и руководству таких компаний, реестр которых будет вести Центробанк.

Авторы обосновали инициативу защитой граждан и платежных агентов от недобросовестных действий операторов по приему платежей. А также повышением прозрачности рынка приема платежей. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Сейчас операторам достаточно встать на учет в Росфинмониторинге и утвердить правила внутреннего «антиотмывочного» контроля. И они уже могут заключать договоры с поставщиками ЖКХ или интернет-услуг на прием платежей у граждан наличными через терминалы.

В случае принятия законопроекта вести реестр организаций будет ЦБ РФ. И попасть в него смогут только компании, продавшие не более 10% акций оффшорным фирмам. Акционеров проверят на хорошую деловую репутацию и действующую лицензию, а руководство – на соответствие квалификационным требованиям.

Центробанк также будет следить, не замешаны ли операторы по приему платежей в отмывании денег. Для этого компании должны будут публиковать в Интернете список привлеченных им платежных субагентов, с адресами всех терминалов.

Ранее за непрозрачные операции через терминалы Центробанк отобрал лицензию у НКО «Премиум». По данным регулятора, компания обеспечивала расчеты между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Москва, Наталья Рязанова

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