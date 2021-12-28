Запущенную в 2021 году ГИС ОМС модернизируют за 1,8 млрд рублей

Правительство РФ выделит 1,8 млрд рублей на наладку взаимодействия государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) и ЕГИС в сфере здравоохранения. Премьер-министра Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Модернизация ГИС ОМС упростит взаимодействие участников системы ОМС и поможет быстро решать вопросы оказания бесплатной медпомощи, пояснили в пресс-службе российского кабмина. Также планируется запустить единый интернет-портал по вопросам обязательного медстрахования. Это сделает сведения о бесплатной медицине более доступными.

ГИС ОМС запустили в 2021 году для учета сведений о медицинской помощи, контроля за ее оперативностью и качеством. Система включает в себя реестр застрахованных лиц – базу для перехода к цифровому полису ОМС.

Как сообщал «Новый День», Счетная палата назвала систему ОМС в России неэффективной. Она не полностью обеспечена деньгами на оплату сверхплановых объемов медпомощи по полису. Недостатки найдены и в том, как организовано ее финансирование.

Москва, Наталья Рязанова

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