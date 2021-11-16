Работа российской системы ОМС признана недостаточно неэффективной

Счетная палата РФ выявила недостаточную эффективность функционирования системы обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

«Российская система обязательного медицинского страхования функционирует недостаточно эффективно. Анализ устойчивости финансовой системы ОМС выявил неполную обеспеченность потребности в финансовых ресурсах на оплату сверхплановых объемов медицинской помощи по ОМС. Кроме того, имеются недостатки в эффективности организации финансирования», – сообщили в СП.

В регионах наблюдаются значительные различия в стоимости идентичных медицинских услуг. «Недостатки механизмов финансового обеспечения оказанной медицинской помощи по межтерриториальным расчетам, в том числе приводят к росту задолженности в субъектах Российской Федерации», – говорится в документе. Лишь некоторые российские регионы учитывают в своей статистике сверхплановые объемы медпомощи. В результате на обеспечение потребности застрахованных граждан по таким заранее непредусмотренным объемам необходимо дополнительно не менее 91,8 млрд рублей.

Правила работы комиссий, которые разрабатывают территориальные программы ОМС по распределению объемов медицинской помощи между медорганизациями, недостаточно конкретны. К тому же в них «слабо» представлены негосударственные медицинские организации. Это, по мнению аудиторов СП, создает риски неэффективного распределения объемов помощи, на которые выделяются деньги ОМС.

Разница в стоимости обеспечения работы самой системы между субъектами достигает нескольких десятков раз. Так в Удмуртской Республике размер финансового обеспечения органа в расчете на одно застрахованное лицо равняется 14 рублям, а в Ненецком автономном округе (НАО) составляет 916 рублей.

Помимо этого, были обнаружены недостатки в организации нормированного финансирования. «Средства нормированного страхового запаса используются на нестраховые цели, что не соответствует целям формирования НСЗ как резерва для обеспечения финансовой устойчивости ОМС», – отметила зампред Счетной палаты Галина Изотова. Все это приводит к тому, что бюджет ФОМС последовательно принимается с дефицитом, хотя с течением времени он и снижается в абсолютных объемах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.11.21

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