Темпы роста несостоятельности россиян снизились в 2021 году

Число личных банкротств среди россиян в 2021 году выросло, но темпы этого роста замедлились. Количество судебных процедур признания несостоятельности увеличилось на 62% по сравнению с 2020 годом, но годом ранее рост составил 72,6%, следует из данных проекта «Федресурс».

При этом россияне стали чаще пользоваться внесудебной процедурой признания банкротом. Большинство таких процедур проводится по инициативе самих граждан. Но не все заявки удовлетворяют: в 2021 году отказ получили 9 тыс. желающих стать банкротом.

Объем долгов по всем открытым делам достиг 2,26 млрд рублей, завершены процедуры на 1,35 млрд рублей долга, приводят статистику «Известия».

В Топ-5 по числу обанкротившихся граждан вошли Москва (10,2 тыс.), Подмосковье (10 тыс.), Кубань (9,8 тыс.), Санкт-Петербург (8,2 тыс.) и Самарская область (7,9 тыс.).

Напомним, за девять месяцев 2021 года суды признали банкротами 137 485 граждан и индивидуальных предпринимателей – в 1,8 раза больше, чем за тот же период 2020 года. С момента введения судебной процедуры в октябре 2015 года ею воспользовались почти 420 тыс. россиян.

Москва, Наталья Рязанова

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