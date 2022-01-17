Приставы закрыли выезд из страны 11 млн россиян в 2021 году

Порядка 11 млн россиян не смогли выехать за границу из-за долгов. Столько постановлений об ограничении выезда вынесли судебные приставы за 11 месяцев 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФССП.

Невыездных должников стало больше на три миллиона по сравнению с тем же периодом 2020 года. Более 966 тыс. постановлений коснулись должников по алиментам, но большая часть ограничений права на выезд связаны с долгами по кредитам. Заемщики с просроченным кредитом становятся невыездными при долге свыше 30 тыс. рублей, а алиментщики – свыше 10 тыс.

Эксперты связали рост числа невыездных граждан с тем, что сейчас каждый десятый кредит в России считается просроченным. Также приставы стали чаще использовать эту меры для получения долгов от неплательщиков. Одни эксперты считают запрет на выезд за границу действенной мерой, другие напомнили, что 70% должников копят долги из-за финансовых трудностей, и заграничные поездки им недоступны.

Как сообщал «Новый День», на конец ноября восемь миллионов россиян рисковали заграничными поездками из-за долгов. Каждый 6-й заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не мог покинуть страну.

Москва, Наталья Рязанова

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