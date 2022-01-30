Только каждый пятый россиянин откладывает деньги

Лишь каждый четвертый житель России (26%) делает накопления. Большинство из них (64%) откладывают менее 5 тыс. рублей в месяц. Таковы результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

Согласно данным опроса, каждый пятый откладывает от 5 до 10 тыс. рублей, 9% – от 15 до 20 тыс. рублей. 7% респондентов признались, что им удается ежемесячно откладывать больше 20 тыс. рублей.

Как отмечают аналитики, чаще всего россияне копят деньги на крупные покупки – на автомобили, недвижимость, бытовую технику, путешествия, образование, на «черный день», а также для создания финансовой подушки безопасности к пенсии, передает РИА «Новости».

Опрос проводился в январе среди 5 тыс. россиян из всех регионов страны.

Москва, Наталья Петрова

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