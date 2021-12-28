Почти четверть россиян недовольны своими финансами и жизнью в целом

Порядка 23% опрошенных россиян оценили материальное положение своей семьи как плохое. На вопрос, довольны ли они жизнью в целом, 26% ответили отрицательно, следует из данных исследования ВЦИОМ.

Большинство опрошенных (76%) назвали свое финансовое положение хорошим или средним. При этом, 19% уверены, что сейчас переживают вместе со страной самые тяжелые времена экономического кризиса. Еще 56% ожидают тяжелого периода в будущем, и только 15% считают, что кризис миновал.

«Индекс удовлетворенности жизнью составил 47 п., что соответствует уровню ноября 2020 г. Половину россиян (48%) в целом устраивает их жизнь, 25% отчасти устраивает, отчасти – нет, а 26% – в целом не устраивает», – говорится в отчете об исследовании.

Опрос проводился 19 ноября методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

В конце октября 15% опрошенных назвали хорошим материальное положение своей семьи, 25% считали семейный достаток плохим, а 59% – средним. Экономическим положением в стране были довольны только 10% опрошенных.

Напомним, у 43% россиян нет никаких сбережений. 13% в случае потери дохода смогли бы прожить на свои накопления меньше месяца, 18% – от одного до двух месяцев, 11% – от трех месяцев до полугода.

Москва, Наталья Рязанова

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