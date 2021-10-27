Лишь 15% семей в России довольны своим достатком, а довольных положением в стране еще меньше

Только 15% опрошенных россиян оценивают материальное положение своей семьи как хорошее. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, посвященного экономическому положению в России. Четверть граждан (25%) считают семейный достаток плохим, а 59% расценивают материальное положение как среднее.

Как отмечают социологи, «индекс оценки семейного материального положения (сумма ответов «хорошее» и «среднее», из которой вычитается ответ «плохое») составляет 49 пунктов». За последний год максимальное значение показатель имел в октябре прошлого года (51 пункт), после чего до июля текущего года ежемесячно колебался в пределах 1-2 пунктов, пока в августе этого года не снизился до минимального за год значения в 44 пункта, говорится в сообщении. Минимальное значение индекса сохранилось также в сентябре.

Помимо семейного материального положения, россияне оценивали экономическое положение в стране. Только 10% участников опроса считают его хорошим. Еще 39% оценили экономическую ситуацию в России как плохую, а 48% сочли ее как среднюю. Примечательно, что среди опрошенных граждан старше 60 лет эта доля составляет 54%.

Индекс оценки россиянами экономического положения в стране равен 19 пунктам – это на 8 пунктов меньше, чем в октябре 2020 года назад (27 пунктов), указывают авторы исследования. При этом самое высокое значение за последний год индекс принимал в январе (30 пунктов), а самое низкое – в июне этого года (11 пунктов).

В ежемесячном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник» методом телефонного интервью приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня. В ведомстве ожидают, что они вырастут на 2,5% после падения на 2,8% в прошлом году. Эксперты полагают, что этот показатель вырастет не выше 1,6%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.10.21

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