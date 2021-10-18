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Понедельник, 18 октября 2021, 19:09 мск

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Доходы россиян продолжат снижаться

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня. Как следует из уточненного прогноза Минэкономразвития, они вырастут на 2,5% после падения на 2,8% в прошлом году. По мнению экспертов, этот показатель вырастет не выше 1,6%, пишут «Известия».

Издание отмечает, что официальный прогноз по уровню благосостояния россиян не всегда совпадает с оценкой экспертов. «Реальные располагаемые доходы окажутся в диапазоне от минус 2% до 0. Номинальное увеличение будет «съедено» активным ростом цен», – считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

В SberCIB Investment Research прогнозируют более позитивные итоги года. «Восстановление экономики, а также социальные выплаты в августе и сентябре приведут к росту реальных располагаемых доходов россиян на 2%», – полагает главный экономист организации Антон Струченевский.

Как сообщил сегодня глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, доходы россиян будут расти за счет зарплат при сохранении безработицы на уровне не выше 4-6%, а также мер социальной поддержки по президентской программе для семей с детьми. Кроме того, в министерстве рассчитывают на позитивный эффект от увеличения количества самозанятых и предпринимательской деятельности.

Москва, Мария Соколова

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Метки / правительство РФ

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