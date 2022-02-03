Рубль вновь признан самой недооцененной валютой в мире

Российский рубль признан самой недооцененной валютой мира. Это следует из индекса бигмака, опубликованного журналом Еconomist. Согласно данным исследования, курс российской национальной валюты должен составлять около 23 рублей за доллар. Надо отметить, что официальный курс рубля, установленный Центробанком РФ на 3 февраля, более чем в три раза выше этого значения – 76,48 рубля за доллар.

Как отмечают авторы индекса бигмака, в США бургер компании McDonald's стоит в среднем $5,81 (около 444 рублей), а в России – 135 рублей ($1,77), передает «Прайм». Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар, однако сейчас рубль недооценен на 70%.

Рубль при этом занял последнее место в списке валют, представленных в рейтинге. В индексах бигмака в январе и июле прошлого года нацвалюте России отводили предпоследнюю позицию, а на последнем месте был ливанский фунт.

В нынешнем рейтинге на предпоследнем месте оказалась турецкая лира, которая, по оценкам его авторов, недооценена на 67,9%. Курс евро занижен на 14,7%, а британского фунта – на 17,1%.

В числе переоцененных валют оказались швейцарский франк (его курс завышен на 20,2%) и норвежская крона (на 10%).

Индекс бигмака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности валют на примере бургера бигмак из ресторана McDonald's. Эта теория гласит, что в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Разница в этом объеме и позволяет выявить недооцененность валюты.

Напомним, рубль неоднократно признавали самой недооцененной валютой в мире, последний раз – в 2019 году.

Москва, Наталья Петрова

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