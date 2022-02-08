Банки выдали россиянам кредитов на рекордные 914 млрд рублей в январе

В январе россияне взяли в кредит рекордную для начала года сумму – 913,9 млрд рублей. Это на 22,7% больше, чем за тот же период 2021 года, оценила аналитическая компания Frank RG.

Почти половина (44%) выданных кредитов пришлась на Сбербанк, чьи клиенты в январе оформили кредиты более чем на 400 млрд рублей. Общий объем необеспеченных кредитов подскочил на 38% и составил почти 1,7 млн штук на сумму 470,4 млрд рублей.

Сумма среднего кредита увеличилась на фоне роста цен на недвижимость и автомобили. Средний чек в ипотеке составил около 3,5 млн рублей, что на 26,8% больше прошлого января, а средний автокредит вырос на 39% – до 1,3 млн рублей.

Но количество оформленных кредитов за год снизилось. Так, россияне взяли 95,4 тыс. ипотечных кредитов, хотя в январе прошлого года их было 96 тыс. кредитов. Автокредитов выдано 59,8 тыс. против 62,8 тыс. в 2021 году.

Как сообщал «Новый День», в 2021 году банки выдали ипотечных кредитов на рекордную сумму – 5,69 трлн рублей. Объем в этом векторе почти на 25% превысил сумму кредитов, выданных в 2020 году.

Москва, Наталья Рязанова

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