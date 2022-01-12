Россияне взяли рекордные 5,69 трлн рублей ипотеки в 2021 году

Банки в 2021 году выдали ипотечных кредитов на 5,69 трлн рублей, установив рекорд. Объем ипотечного кредитования почти на 25% превысил сумму выданных в 2020 году кредитов, передает ТАСС со ссылкой на данные ВТБ.

Основным драйвером для рынка ипотеки в прошлом году стала программа льготной ипотеки. Только ВТБ провел по ней каждую третью сделку общим объемом около 200 млрд рублей. Всего за год банк выдал ипотечных кредитов на 1,2 трлн рублей ипотеки, что стало рекордом для ВТБ.

Больше всего ипотечных сделок подписали в Москве и области – на 460 млрд рублей. В пятерке лидеров также Северная столица и Ленинградская область (107,8 млрд рублей), Новосибирская область (43,4 млрд рублей), Татарстан (42,8 млрд рублей) и Свердловская область (30,6 млрд рублей).

Специалисты спрогнозировали охлаждение ипотечного рынка в 2022 году.

Как сообщал «Новый День», в июне 2021 года средняя ставка по ипотеке снизилась до 7,07%, что стало историческим минимумом с 2018 года. Сбербанк допустил рост ставок по ипотеке до двузначных значений в 2022 году.

Москва, Наталья Рязанова

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