Банки предупредили о скачке закредитованности россиян в 2021 году

Порядка 19,5 млн россиян в 2021 году оформили хотя бы один кредит наличными. Число граждан с активными кредитными картами за год выросло на 20,5%, до 20,5 млн человек. При этом, у 16% обратившихся за кредитом в четвертом квартале прошлого года уже было четыре или больше займов, следует из данных сервиса «Кредистория».

В 2019-м только 12% заемщиков имели четыре и более кредита. А рост числа россиян с активными кредитными картами в том же году составил 9%.

По данным Национального бюро кредитных историй, с апреля по октябрь 2021 года заемщики с долговой нагрузки более 50% составили 15,4% от общего числа. Их количество выросло на 6 млн человек за семь месяцев.

Банки подтвердили выросшую долговую нагрузку граждан. Эксперты отметили, что во второй половине 2021 года многие старались взять кредит на фоне ужесточения кредитной политики Центробанка и роста инфляции. Доходы россиян не поспевали за ростом цен, и на фоне активизации потребительских настроений граждане пошли за кредитами, пишут «Известия».

Напомним, в январе россияне взяли в кредит рекордную для начала года сумму – 913,9 млрд рублей. Это на 22,7% больше, чем за тот же период 2021 года. Общий объем необеспеченных кредитов подскочил на 38% и составил почти 1,7 млн штук на сумму 470,4 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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