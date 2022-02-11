Центробанк резко повысил ключевую ставку на фоне растущей инфляции

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых и допустил дальнейшее повышение, сообщили в пресс-службе регулятора. Решение направлено на снижение инфляции к прогнозируемому уровню в 4%.

«Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%», – говорится в сообщении.

Регулятор пояснил, что спрос на внутреннем рынке постоянно растет, а производство на ним не успевает. Ключевые причины: рост мировых цен, растущая нехватка рабочей силы. Это повышает себестоимость товаров, которая отражается на ценах.

Планируется, что повышение ключевой ставки сделает кредиты менее привлекательными для россиян, но повысит привлекательность депозитов. Это поможет защитить покупательную способность сбережений, обеспечит сбалансированный рост кредитования и экономики в целом.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции», – пояснили в Центробанке.

Предыдущее резкое повышение ключевой ставки произошло 17 декабря. Тогда Центробанк повысил показатель с 7,5% до 8,5%. Это повышение было седьмым подряд с марта 2021 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»