ЦБ вновь резко повысил ключевую ставку под предлогом борьбы с ростом цен

Банк России поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых. Решение об этом принял совет директоров ЦБ на сегодняшнем заседании. Это седьмое подряд повышение ключевой ставки с марта 2021 года. Напомним, 22 октября Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России», – отметил регулятор в своем пресс-релизе. «В октябре – ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен – максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре)», – сообщил ЦБ, указав при этом, что на 13 декабря этот показатель составил 8,1%.

В Банке России также заявили, что «баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных», что может привести «к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели». В этих условиях ЦБ проводит денежно-кредитную политику, направленную на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%.

По прогнозу ЦБ, к концу 2022 года инфляция снизится до 4-4,5% в годовом выражении, и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Рост ВВП России в 2021 году, с учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, может составить около 4,5%, ожидает регулятор.

При этом ЦБ не исключил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 11 февраля 2022 года.

Стоит отметить, что ключевая ставка ЦБ (ставка, по которой регулятор кредитует коммерческие банки) – это основной инструмент денежно-кредитной политики регулятора. Ставка служит сигналом для банков в решениях, под какой процент выдавать кредиты и займы, а также привлекать депозиты населения и юридических лиц. Таким образом, после очередного повышения ключевой ставки можно ожидать дальнейшего роста стоимости ипотечных и кредитов, а также кредитов для бизнеса.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ придется сохранить жесткость в кредитно-денежной политике, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%. По ее мнению, повышение ключевой ставки поможет стабилизировать ситуацию с ценами.

Между тем независимые экономисты и депутаты Госдумы неоднократно обращали внимание, что повышение ключевой ставки ЦБ не приводит к заявленной цели борьбы с инфляцией, но при этом снижает экономическую активность, провоцируя дополнительные сложности в экономике. Политика Центробанка явно противоречит интересам России, полагает лидер фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

Москва, Наталья Петрова

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