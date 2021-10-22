Банк России снова резко поднял ключевую ставку ради борьбы с инфляцией

Совет директоров Банк России повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это уже шестое по счету повышение ставки в этом году.

Как отметил Центробанк в своем пресс-релизе, инфляция в стране «складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%».

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных», – подчеркнул регулятор.

Более того, «это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», предупредил ЦБ, заявив, что денежно-кредитная политика регулятора «направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%».

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

По прогнозу ЦБ, рост ВВП в 2021 году составит 4,0-4,5%, а в 2022-2024 годах – 2,0-3,0% ежегодно.

Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.

ЦБ при этом допустил возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях в случае «развития ситуации в соответствии с базовым прогнозом».

Напомним, в марте текущего года ЦБ поднял ключевую ставку впервые за два года – с 4,25% до 4,5%. Подобные решения впоследствии были приняты в апреле, июне, конце июля и в сентябре. В июле скачок стал самым высоким: ставку подняли сразу на 100 базисных пунктов – впервые с декабря 2014 года.

Надо отметить, что ключевая ставка ЦБ (ставка, по которой регулятор кредитует коммерческие банки) является основным инструментом денежно-кредитной политики регулятора. Ставка служит сигналом для банков в решениях, под какой процент выдавать кредиты и займы, а также привлекать депозиты населения и юрлиц. Таким образом, с учетом сегодняшнего решения можно ожидать роста ипотечных ставок, подорожания потребительных кредитов. Также ожидаемо вырастут ставки кредитов для бизнеса. Но в то же время банковские вклады могут стать еще более привлекательными.

В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила несколько повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях и призвала готовится к замедлению экономического роста.

Москва, Наталья Петрова

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