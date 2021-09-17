Экономику России ждет замедление: Набиуллина анонсировала дальнейший рост ключевой ставки

Банк России допускает несколько повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на международном форуме «Банки России – XXI век».

«Мы считаем возможным повышение или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России по ключевой ставке», – цитируют ее слова «Известия».

Как отметила Набиуллина, подорожание товаров повседневного спроса спровоцировало рост инфляционных ожиданий, а низкие ставки по депозитам и кредитам подтолкнули людей больше тратить. «Если не реагировать на рост инфляции и инфляционных ожиданий, мы можем получить инфляционную спираль. Поэтому Банк России неделю назад вновь повысил ключевую ставку», – пояснила она.

Глава ЦБ считает, что России нужно приготовиться к замедлению экономического роста. «Сейчас мы возвращаемся на допандемический тренд. То есть, экономика подходит к той точке, где была бы, если бы пандемии вовсе не было. Высокие темпы восстановительного роста этого года уступят место более плавному развитию экономики», – сказала она (цитата по «Прайм»).

Стоит отметить, что ряд экономистов высказывали серьезные опасения относительно такой политики Банка России. В частности, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что высокая ключевая ставка снижает рост отечественной экономики. «Поддержание высоких ставок ЦБ приводит к тому, что рост (экономики) умирает, он задушенный. Сейчас еще идет восстановительный рост после пандемии, но это не значит, что он продлится дальше, особенно если цена на нефть будет неустойчива», – подчеркивал он.

С критикой политики Бана России также выступал бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, ЦБ действует «вопреки установкам правительства, пытающегося оживить экономический рост, поддержать занятость, преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан».

10 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 6,75%, допустив ее дальнейшее повышение выше 7%. По прогнозам регулятора, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале.

Москва, Мария Соколова

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