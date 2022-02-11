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Пятница, 11 февраля 2022, 16:15 мск

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WebMoney отключила все рублевые кошельки

Фото: vk.com/webmoney.transfer

Операции в сервисе WebMoney стали недоступны для пользователей с рублевыми кошельками. Электронная система расчетов заморозила все средства отключенных кошельков и вернет их владельцам.

В сервисе отметили, что изменения в обслуживании произошли в связи с отзывом лицензии у АО Банка «ККБ». Эта кредитная организация проводила все расчеты системы по рублевым кошелькам.

«С 11 февраля 2022 года все операции c кошельками становятся недоступны. Замороженные электронные средства будут выплачены их владельцам. Система приложит все усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», – говорится в сообщении сервиса.

Позже сервис сообщит, как владельцы смогут получить свои деньги обратно.

Ранее Центробанк объявил об отзыве лицензии у астраханского АО «Консервативный коммерческий банк», который занимал 164-е место в банковской системе РФ по величине активов. По данным регулятора, «ККБ» не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию денег.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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