российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 февраля 2022, 09:52 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ЦБ лишил лицензии «Консервативный коммерческий банк»

Банк России отозвал лицензию у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» (г. Астрахань). По величине активов кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, банк «ККБ» неоднократно нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, и не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию денег.

«Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», – сообщается на сайте регулятора.

В настоящее время в банке назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Агентство страховых вкладов начнет выплаты не позднее 25 февраля 2022 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Отток капитала из России увеличивается / «Целенаправленно идем в никуда»: Россия движется к «великой депрессии» / Центробанк РФ усилит контроль за денежными операциями граждан / Россияне готовятся к дальнейшему росту цен: Банк России оценил инфляционные ожидания / Правительство утвердило «дорожную карту» по регулированию криптовалют / Российские банки получили рекордную прибыль / Золотовалютные резервы России выросли до нового исторического рекорда / Россия продолжает наращивать внешний долг

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,