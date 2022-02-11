ЦБ лишил лицензии «Консервативный коммерческий банк»

Банк России отозвал лицензию у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» (г. Астрахань). По величине активов кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, банк «ККБ» неоднократно нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, и не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию денег.

«Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», – сообщается на сайте регулятора.

В настоящее время в банке назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Агентство страховых вкладов начнет выплаты не позднее 25 февраля 2022 года.

Москва, Зоя Осколкова

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