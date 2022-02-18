Сбербанк второй раз за месяц поднял ставки по ипотеке

Сбербанк с 18 февраля повысил ставки по ипотеке на готовое жилье и новостройки на 1 процентный пункт, до 11,3%, сообщается на сайте кредитной организации.

При этом ставки по ипотеке по программам господдержки остались на прежнем уровне: от 5,85% на новостройки, от 4,7% по программе поддержки семей с детьми, от 0,1% – по «Дальневосточной ипотеке».

В последний раз Сбербанк поднимал ставки по ипотеке 1 февраля. Тогда кредиты по основным программам подорожали также на 1 процентный пункт – до 10,3%.

Напомним, неделю назад Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 9,5% годовых. Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя это решение, заявил, что действия ЦБ вынудят кредитную организацию повысить ставки на кредиты.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»