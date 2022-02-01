Сбербанк поднял ипотечные ставки

Сбербанк повысил ставки по рыночным ипотечным программам на 1 процентный пункт более с 1 февраля, сообщается на сайте кредитной организации.

Отныне минимальная ставка по рыночным ипотечным программам Сбербанка составляет 10,3% против прежних 9,3%. Речь идет о приобретении как новостроек, так и жилья на вторичном рынке. Ставка по ипотеке на строительство жилого дома начинается от 10,6% (ранее 9,9%). Кредит на покупку гаража или машиноместа банк готов выдавать по ставке 11,1% (было – 10,1%).

При этом остались прежними условия по льготным ипотечным программам с господдержкой: от 5,85% на новостройки, от 4,7% по программе поддержки семей с детьми, от 0,1% – по «Дальневосточной ипотеке». Действие минимальной ставки по государственной программе «Дальневосточная ипотека» продлено до конца февраля.

Неизменными остались ставки на рефинансирование ипотеки (9,6%) и по льготным программам.

Последний раз банк повышал ипотечные ставки в начале декабря прошлого года.

Напомним, 10 января о росте ипотечных ставок на 1 процентный пункт сообщил ВТБ. Минимальная ставка для рыночных ипотечных программ составила 10,3%.

Банки пересматривают условия программ ипотеки из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ – за год она выросла вдвое – до 8,5%. Надо отметить, что Банк России с марта 2021 года семь раз подряд повышал ключевую ставку, объясняя это необходимостью борьбы с инфляцией.

Ранее аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» спрогнозировали замедление рост объема ипотечных займов в 2022 году из-за повышения уровня ставок и низких доходов населения.

Москва, Наталья Петрова

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