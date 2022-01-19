Средний кредит по ипотеке в России вырос на четверть за год

Средний ипотечный кредит в России к декабрю 2021 года увеличился до 3,21 млн рублей, то есть на 25% по сравнению с концом 2020 года. В декабре 2020-го средний кредит на жилье составлял 2,63 млн рублей, т.е. на 650 тыс. меньше, следует из данных сервиса по подбору финуслуг «Кредистория», которому доступны данные о 97% заемщиках.

С учетом декабря средний размер ипотеки в 2021 году составил 3,28 млн рублей, приводят данные «Известия».

Аналитики выделили 30 регионов, где ипотека популярнее всего, и составили рейтинг по годовому росту среднего размера кредита на жилье. Лидером стал Краснодарский край – на 32%, второе место заняло Ставрополье – 26%, третье – Омская область с ростом в 26%. Строки ниже заняли Санкт-Петербург, Ленинградская и Воронежская области – на 23%.

Меньше всего средний размер ипотеки увеличился в Свердловской области, там рост составил 13%. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (14%), Башкирия (15%) и Пермский край (15%), Москва и Хабаровский край (16%).

Напомним, в 2021 году россияне оформили ипотечных кредитов на рекордные 5,69 трлн рублей. Объем ипотечного кредитования почти на 25% превысил сумму выданных в 2020 году кредитов. Специалисты спрогнозировали охлаждение ипотечного рынка в 2022 году.

Москва, Наталья Рязанова

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