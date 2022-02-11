Эксперты допустили рост ставок по ипотеке в России до 15%

Ставки российских банков по ипотечным кредитам могут вырасти до 15%. Такой прогноз дал директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

За последние две недели семь крупных банков, включая Сбербанк, подняли ставки по собственным ипотечным программам. На данный момент у 12 крупнейших игроков ипотечного рынка ставки превышают 10% годовых, доходя в ряде случаев до 11,9%.

«Из-за того, что инфляция находится выше цели ЦБ, и регулятор дальше будет повышать ставку, то значение в 15% может стать реальностью», – сообщил Лопатин «Коммерсанту».

По мнению аналитиков, продолжение роста ставок в банках во многом связывается с действиями Центробанка по увеличению ключевой ставки. Впрочем, большинство участников рынка посчитали, что максимально возможные ставки по ипотеке в этом году могут достичь 13%, после чего они постепенно стабилизируются на уровне 11% к концу 2022 года.

В условиях продолжающегося роста цен (инфляция по итогам января превысила 8,7%, максимум с января 2016 года) ЦБ, вероятнее всего, продолжит ужесточать монетарную политику. На ближайшем заседании 11 февраля, по мнению участников долгового рынка, Банк России может поднять ключевую ставку еще на 100 б. п., до 9,5%.

Москва, Зоя Осколкова

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