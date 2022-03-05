Платежная система PayPal приостановила работу в России

Электронная платежная система PayPal приостановила предоставление услуг в России на фоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил директор компании Дэн Шульман.

«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», – цитирует Шульмана Reuters. Он отметил, что компания поддерживает международное сообщество, осуждающее военную операцию на Украине.

Глава компании уточнил, что клиенты PayPal смогут снять средства «в течение определенного периода времени».

Москва, Наталья Петрова

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