Система Visa уточнила сроки работы банковских карт россиян за рубежом

Международная платежная система Visa уточнила сроки работы карт российских банков за рубежом. Предполагается, что прием запросов авторизации российских участников системы будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 года.

В этот же день будет прекращено осуществление платежного клиринга. В сообщении Visa также уточняется, что платежная система оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков.

Судя из сообщений российских банков, аналогичное решение принято системой Mastercard. Как уточняет «Альфа-Банк», с 10 марта карты продолжат работать только на территории России.

«Если вы за границей – рекомендуем снять наличные. А если в России – у вас есть несколько дней, чтобы решить: подписки на какие зарубежные онлайн-кинотеатры и сервисы продлевать», – посоветовали в кредитной организации.

Ранее платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России в связи с санкциями, которые были объявлены после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине.

Москва, Светлана Антонова

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