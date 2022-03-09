Банки в России готовы заменить Visa и Mastercard на китайскую UnionPay

Ряд банков обсуждает сотрудничество с китайской платежной системой UnionPay на фоне ухода из России Visa и Mastercard. Россияне массово заказывают в банках карты этой системы для расчетов в обход санкций.

Банки отметили повышенный спрос на карты системы UnionPay в праздничные выходные. 11 российских банков уже выпускают пластик, подключенный к китайской платежной системе. Некоторые предлагают карты с подключением к системам «Мир» и UnionPay одновременно.

Сбер, «Альфа банк» и «Тинькофф» также приняли решение об эмиссии карт UnionPay. ВТБ, Экспобанк, «Хоум Кредит», МКБ находятся на стадии обсуждения, пишут «Известия».

Карты UnionPay эмитируются в 70 странах мира, а принимаются для оплаты в 180 странах и регионах.

Напомним, Visa и Mastercard объявили, что уходят из России в связи с антироссийскими санкциями. Банки предупредили, что выпуск нового пластика после окончания срока действия карт станет невозможным. 8 марта японская JCB объявила о приостановке операций по картам, выпущенным в России.

Москва, Наталья Рязанова

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