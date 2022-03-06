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NewDayNews.ru

Воскресенье, 6 марта 2022, 11:51 мск

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Visa и Mastercard объявили об уходе из России: ЦБ объяснил, как будут работать банковские карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России в связи с событиями на Украине и решениями регулирующих органов государств, которые ввели антироссийские санкции. В Центробанке РФ заверили, что банковские карты россиян продолжат функционировать, но только внутри страны.

«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», – говорится в официальном сообщении Банка России.

В ЦБ также уточнили, что держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту. При этом трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. «Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом. В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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