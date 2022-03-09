Курс евро взлетел до 131 рубля, а доллара – выше 120 рублей

Рубль продолжил падение, и курсы в бивалютной корзине установили новые исторические рекорды. В ходе торгов на Московской бирже один евро продавался за 131 рубль, один доллар США – за 120,83 рубля.

Новый взлет иностранных валют случился в 11:47 мск. Позже падение рубля немного замедлилось, и он отыграл несколько пунктов. На 12:19 курс евро установился на отметке в 121,5 рубля, а доллара – 117 рублей.

Ранее днем курсы европейской и американской валют достигли нового исторического пика в 127,42 рубля и 117,35 рубля соответственно.

Москва, Наталья Рязанова

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