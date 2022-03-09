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Среда, 9 марта 2022, 14:36 мск

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Рубль не останавливается в падении: курс евро установил новый рекорд

Евро на торгах утром 9 марта поднялся до нового рекордного значения, превысив 127 рублей, следует из данных «Московской биржи».

Курс единой европейской валюты достиг 127,42 рубля, подскочив на 8,43 рубля. Курс доллара вырос на 12,36 рубля, до 117,35 рубля.

Евро при этом оказался на 11,8 рубля выше официального курса, установленного Центробанком РФ на сегодняшний день, «американец» – на 11,54 рубля выше официального курса.

Обе мировые валюты уперлись в верхнюю планку коридора, установленного Мосбиржей. Все валютные сделки проходят по верхней планке.

Надо отметить, что предыдущий исторический максимум евро составлял 125,97 рубля.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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