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Среда, 9 марта 2022, 14:36 мск

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Visa продлила срок работы банковских карт россиян за рубежом

Международная платежная система Visa продлила срок работы карт российских банков за рубежом до 11 марта, сообщается в Telegram-канале Альфа-банка. В кредитной организации напомнили, что карты продолжат работать на территории России.

«Внимание: хорошие новости, по крайней мере, неплохие. Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом», – говорится в сообщении. А внутри России «Visa и Mastercard будут работать как обычно», – отметили в банке.

Ранее предполагалось, что российские карты будут работать за границей до 10 марта.

На прошлой неделе платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России в связи с санкциями, которые были объявлены после начала российской военной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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