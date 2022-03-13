PayPal предупредила россиян о блокировке кошельков с 18 марта

Американская платежная система PayPal попросила россиян вывести остаток средств к 18 марта. После этой даты электронные кошельки заблокируют, предупредили в пресс-службе компании.

В настоящее время система позволяет вывести средства, но в дальнейшем отключит эту функцию. Чтобы свести к минимуму «возможные сбои обслуживания», россиян попросили заранее забрать деньги.

«Мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. Убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года», – говорится в обращении на сайте компании.

Система PayPal 5 марта приостановила предоставление услуг в России в связи с российской спецоперацией на Украине. Тогда не называлась дата полной блокировки электронных кошельков россиян, но сервис предупредил, что снятие средств доступно «в течение определенного периода».

Москва, Наталья Рязанова

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