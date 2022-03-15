Сбербанк продлит действие пластиковых карт

Клиенты Сбербанка смогут пользоваться его картами и после истечения срока действия. Нововведение коснется тех, чьи дебетовые и кредитные карты активны до апреля, рассказали в банке.

Директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев напомнил, что новый пластик для карт, действующих по марта 2022 года, был выпущен заблаговременно. Ситуация с «апрельскими» картами усложнилась из-за антироссийских санкций.

«Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было использовать как обычно без необходимости перевыпуска», – пояснил Ковалев.

Всем клиентам Сбербанка в ближайшее время разъяснят, как будут работать банковские карты после истечения срока действия. В банке напомнили, что действующие карты Visa и Mastercard можно использовать для снятия наличных, покупок, платежей и переводов в обычном режиме.

Напомним, платежные системы Visa и Mastercard приостановили деятельность в России. Поэтому карты этих систем продолжают работать только внутри страны и только до истечения срока их действия.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»