Власти отрицают планы ужесточить наказание за торговлю валютой на «черном рынке»

В Совете Федерации не рассматривается вопрос об ужесточении наказания за продажу валюты на «черном рынке». Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев.

«Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии», – цитирует сенатора РИА «Новости».

Ранее сегодня член Совфеда Ольга Ковитиди сообщила, что вопрос об ужесточении наказания для физических лиц за продажу и покупку валюты на «черном рынке» может быть поднят уже в ближайшее время. Как отметила сенатор, решать этот вопрос будут в зависимости от того, насколько масштабным станет распространение подобной незаконной предпринимательской деятельности.

По словам Ковитиди, изменения могут быть внесены в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). При этом она сочла нецелесообразным дополнять Уголовный кодекс РФ новыми статьями, сославшись на то, что в РФ есть «все необходимые правовые механизмы регулирования». Сенатор также напомнила, что сейчас предусмотрен штраф для граждан и индивидуальных предпринимателей за незаконные валютные операции, включая куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки (ч. 1 ст. 15.25 КоАП). Наказание за это может составить от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции.

Кроме того, указала Ковитиди, предусмотрена и уголовная ответственность в соответствии со статьей 171 УК РФ за незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе с валютой.

Напомним, Центробанк России с 9 марта установил временный порядок операций с наличной валютой. Граждане не смогут приобрести наличные иностранные деньги в банках, а с валютного счета можно снять не более 10 тысяч долларов. Если сумма на счете превышает 10 тысяч, то остальное гражданин получит в рублях по курсу на день выдачи. Вклады в любой другой иностранной валюте будут выдавать в долларовом эквиваленте с учетом этого ограничения. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Новые правила будут действовать как минимум по 9 сентября 2022 года. Временный порядок обращения с валютой может быть продлен, заявляли в ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

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