Дефолта не будет: Россия выплатила купонный доход по евробондам в долларах

Выплата купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций России на $117,2 млн проведена в валюте. Об этом сообщило правительство РФ.

Россия в четверг, 16 марта, должна была выплатить купоны по двум выпускам своих евробондов на общую сумму $117,2 млн. Это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки Западом части резервов (около $300 млрд) в ответ на военную спецоперации РФ на Украине.

«Минфин сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 млн долларов по двум выпускам российских еврооблигаций выполнено. Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет», – говорится в сообщении кабмина.

Ранее сегодня Минфин РФ сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на$117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций России, направленное 14 марта, исполнено. По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) финансовое ведомство проинформирует дополнительно, указывается в сообщении.

Ранее рейтинговое агентство Fitch предупредило, что объявит суверенный дефолт по обязательствам России, если расчеты будут проводиться в рублях.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у Москвы есть средства для выполнения своих обязательств в рублях, но возможность выплат в иностранной валюте зависит не от России. «Деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», – отметил глава Минфина.

В тот же день американский Минфин заявил, что действующий санкционный режим не запрещает осуществлять платежи по обслуживанию суверенного долга России в долларах. Об этом сообщил агентство Bloomberg. По словам представителя ведомства, ограничения Министерства финансов США на сделки с Центральным банком России и другими российскими учреждениями не мешают Москве осуществлять платежи по своему долларовому долгу, по крайней мере, до 25 мая. После этой даты гражданам США потребуется специальная лицензия для получения платежей.

Москва, Наталья Петрова

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