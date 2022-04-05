США не разрешат России выплаты по госдолгу в долларах со счетов американских банков

Министерство финансов США намерено запретить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минфина США.

«Сегодня крайний срок для России, чтобы сделать еще один платеж по долгу, – сказал собеседник агентства. – Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом». По словам источника, у Москвы есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.

В конце февраля западные страны заблокировали около 300 млрд долларов российских резервов, что составило около половины от их общего объема. В Минфине РФ предупреждали, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях. В марте России удалось провести выплаты по госдолгу из средств на заблокированных счетах – 117,2 млн долларов по двум выпускам еврооблигаций.

Ранее Bloomberg сообщало, что текущий санкционный режим в отношении РФ не препятствует осуществлению платежей в обслуживании суверенного долга в долларах как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая. По данным агентства, такое разъяснение поступило от американского Минфина.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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