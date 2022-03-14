Россия обвинила Запад в желании организовать ее искусственный дефолт

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов российского Центробанка, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России, не имеющий под собой реальных экономических оснований. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.

Руководитель финансового ведомства при этом назвал не соответствующими действительности заявления о том, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу. «У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств», – подчеркнул Силуанов.

Министр также добавил, что Россия готова проводить оплаты и в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, причем по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность прописана непосредственно в эмиссионных документах.

Как уточнили в Минфине, об исполнении своих обязательств банками-агентами по условиям эмиссий еврооблигаций ведомство будет информировать дополнительно.

Накануне Силуанов заявил, что из-за санкций, введенных Западом в ответ на военную спецоперацию Минобороны РФ на Украине, сейчас заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов России. Министр также подчеркнул, что РФ не отказывается от своих обязательств по суверенному долгу и будет платить в рублях, пока страны Запада не разморозят хотя бы часть золотовалютных активов.

Сегодня Минфин сообщил, что утвердил временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте. В министерстве заявили, что обязательства будут исполняться «своевременно и в полном объеме».

Ранее в Кремле высказали мнение, что угрозы дефолта в России фактически нет, если только условия для этого «не создаются и не вменяются нам искусственно». Заявление прозвучало после высказываний главы МВФ Кристалины Георгиевой, не исключившей вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций. Она отметила, что дефолт «более не является таким уж невероятным событием».

Москва, Наталья Петрова

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