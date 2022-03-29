Доллар падал ниже 88 рублей впервые с конца февраля

Доллар в начале сегодняшней торговой сессии на Московской бирже опускался ниже 88 рублей. Это минимум с 28 февраля.

По состоянию на 10.09 мск, курс американской валюты достиг уровня 87,75 рубля, упав на два рубля, евро торговался на отметке 96,53 рубля, теряя 7 копеек. К 11:10 мск курс доллара подрос до 88,1 рубля, евро – до 96,82 рубля.

Накануне биржевой курс доллара впервые с 1 марта опускался ниже 90 рублей. Курс евро при этом падал ниже 100 рублей. Как отмечали аналитики, на укрепление рубля, прежде всего, влияли ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Москва, Наталья Петрова

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