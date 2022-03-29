Правительство снизило ставку для расчета пени за ЖКУ

Правительство РФ уточнило порядок расчета пеней и штрафов за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Россиян в 2022 году будут штрафовать с учетом ставки в 9,5% вместо действующей в 20%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, передает «Вести.ру».

Размер пени и штрафов рассчитывается по формуле с учетом действующей ключевой ставки, установленной Центробанком. В правительстве сочли размер штрафов, определенных по ставке в 20%, слишком большим для россиян. Поэтому временно будет применяться ключевая ставка, установленная на 27 февраля, до повышения.

Как сообщал «Новый День», для поддержания экономического благополучия россиян в период санкционного давления в Госдуме предложили возвращать часть платы за услуги ЖКХ. Меру предложено распространить на некоторые категории граждан. Так, многодетным семьям планируется возмещать полную сумму платежей, пенсионерам старше 65 лет – 70%.

Москва, Наталья Рязанова

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