В Госдуме предложили возвращать россиянам часть платы за ЖКУ

Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложил возвращать ряду россиян часть платы за услуги ЖКХ. Многодетным семьям планируется возмещать полную сумму платежей, пенсионерам старше 65 лет – 70%.

Также субсидии на оплату ЖКУ могут предоставить семьям, где один из членов лишился работы.

Члены комитета предложили убрать привязку пени от ключевой ставки Центробанка для граждан и управляющих компаний и разработать новую формулу ее расчета. Сейчас пеня при просрочке в 30-90 дней составляет 1/300 от ставки рефинансирования, при просрочке свыше 90 дней – 1/130 ставки.

Среди предложенных мер поддержки также отмена банковской комиссии при оплате ЖКУ для граждан и снижение ее до 0,1% для УК, снижение сборов для организаций ЖКХ и предоставление им отсрочки по уплате налогов.

Все предложения думский комитет обсудил с представителями УК, федеральными и региональными экспертами, членами Общественной палаты РФ, НП «ЖКХ Контроль», региональных общественных палат. Они включены в пакет мер поддержки граждан и бизнеса, рассказала зампредседателя комитета Светлана Разворотнева «Известиям». Предложения отправлены в Минстрой, а в ближайшее время могут быть переданы в правительство.

Как сообщал «Новый День», в Госдуме также обсуждали введение госрегулирования цен на социально значимые товары, ограничение роста тарифов ЖКХ и национализацию предприятий, которые закрываются в поддержку западных санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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