Госрегулирование цен и национализация: в Госдуме готовят новый пакет антикризисных мер

В Госдуме продолжается обсуждение мер по поддержке экономики и россиян в условиях жестких антироссийских санкций, которые вводят страны Запада в связи со спецоперацией Минобороны РФ на Украине. В числе предложений партии власти – госрегулирование цен на социально значимые товары, ограничение роста тарифов ЖКХ и национализация предприятий, которые закрываются в поддержку западных ограничений против РФ.

В частности, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что фракция «Единая Россия» намерена проработать с правительством РФ вопрос регулирования цен на ряд товаров, в том числе на продукты питания, детские товары, медикаменты, строительные материалы, бытовая химия, зоотовары и тд.

«Это одна из острейших тем, нам оставаться в стороне абсолютно неправильно. Такая инициатива уже подготовлена и может быть внесена. Проблема в спекулянтах, которые наживаются на тяжелом положении, у них товарный запас на два месяца сформирован», – подчеркнул он, отметив, что вопрос регулирования цен будет обсуждаться на заседании Госдумы 10 марта с руководителем ФАС.

В Госдуме также готовы поддержать идею национализации предприятий, которые прекратили свою работу в условиях санкций. «В российском и международном праве есть понятие – предотвращение большего вреда меньшим. Мы должны просить правительство предоставить право разорвать договоры франшизы на максимально выгодных условиях, игнорировать патентные права для этих организаций», – подчеркнул депутат Госдумы Андрей Исаев на оперативном совещании по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности.

Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что закрытие предприятий в санкционном режиме можно расценивать как предумышленное банкротство. «Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. Наша задача сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри… Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени», – подчеркивал он.

В пресс-службе «ЕР» уточнили, что предложение о национализации таких предприятий было поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Законопроект позволит вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности, что позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

При этом собственник в течение 5 дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не происходит, суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после – акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации.

В то же время представители «Единой России» выступили за ограничение роста тарифов ЖКХ, повышение зарплат бюджетникам и более широкую соцподдержку населения. В числе предложений для стабилизации на рынке труда – предоставление зарплатных кредитов при условии перепрофилирования организации и сохранения рабочих мест для погашения кредита за счет государства, расширение общественных работ для безработных и временных работ для сотрудников при вынужденном простое, субсидирование рабочих мест для лиц, потерявших работу в связи с введением санкций, а также поднятие нижней планки пособия по безработице.

Москва, Светлана Антонова

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