российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 марта 2022, 09:39 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США пригрозили принять меры при национализации Россией активов иностранных компаний

Фото: канцелярия Белого дома США

США примут меры, если Москва займется национализацией активов иностранных компаний, покинувших российский рынок из-за военной операции на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

«Если будут такие действия (со стороны РФ – прим. ред.), уверена, что мы предпримем шаги, однако ничего на данный момент не произошло», – сказала Псаки, передает ТАСС. Она не уточнила, о каких мерах может идти речь.

Псаки также заявила, что Вашингтон поддерживает решение американского бизнеса о приостановке работы в России в ответ на спецоперацию на Украине.

Ранее «Единая Россия» предложила национализировать предприятия западных компаний, отказавшихся от работы в России. Инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

С аналогичной идеей выступило Минэкономразвития РФ. Ведомство предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

Ранее США пригрозили остановить поставки оборудования китайским компаниям, которые намерены обходить антироссийские санкции.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Госрегулирование цен и национализация: в Госдуме готовят новый пакет антикризисных мер

Метки / Санкции против России

Специалисты посоветовали россиянам скопировать данные из Google и iCloud / «Зеленая» энергетика России требует господдержки в условиях санкций / Бывший мэр Екатеринбурга попал под санкции ЕС / Только треть россиян серьезно пересмотрит траты в связи с санкциями / Россиян оставят без бразильских сериалов / Sony и Nintendo приостановили поставки игровых консолей в Россию / Российская авиакомпания остановила полеты из-за нехватки запчастей / KFC приостанавливает работу в России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Санкции против России,