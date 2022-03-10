США пригрозили принять меры при национализации Россией активов иностранных компаний

США примут меры, если Москва займется национализацией активов иностранных компаний, покинувших российский рынок из-за военной операции на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

«Если будут такие действия (со стороны РФ – прим. ред.), уверена, что мы предпримем шаги, однако ничего на данный момент не произошло», – сказала Псаки, передает ТАСС. Она не уточнила, о каких мерах может идти речь.

Псаки также заявила, что Вашингтон поддерживает решение американского бизнеса о приостановке работы в России в ответ на спецоперацию на Украине.

Ранее «Единая Россия» предложила национализировать предприятия западных компаний, отказавшихся от работы в России. Инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

С аналогичной идеей выступило Минэкономразвития РФ. Ведомство предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

Ранее США пригрозили остановить поставки оборудования китайским компаниям, которые намерены обходить антироссийские санкции.

Вашингтон, Наталья Петрова

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