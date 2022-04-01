Доллар подешевел до 80 рублей впервые за время операции в Донбассе

Курс доллара в ходе торгов опустился ниже отметки в 81 рубль. В последний раз американская валюта торговалась по 80 рублей накануне военной операции в Донбассе – 23 февраля.

Стоимость одного доллара в 10:00 мск снизилась до 80,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Позже он отыграл несколько пунктов, и на 12:18 мск доллар торговался уже по 83,47 рубля.

Курс евро на ту же временную отметку установился на 92,60 рубля, хотя двумя часами ранее один евро стоил 90,03 рубля.

Банк России установил на 1 апреля официальный курс доллара в 83,40 рубля, евро – 92,49 рубля.

Как сообщал «Новый День», российская валюта заметно укрепилась после новостей о подвижках в российско-украинских переговорах, проходивших в Турции. На торгах на Московской бирже курс доллара падал ниже 83 рублей, евро – до 92 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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