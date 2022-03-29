Доллар и евро резко подешевели: переговоры Москвы и Киева укрепили биржевой курс рубля

Сегодня российская валюта заметно укрепилась после новостей о конструктивных переговорах Москвы и Киева, которые проходили в Турции. На торгах на Московской бирже курс доллара падал ниже 83 рублей, евро – до 92 рублей.

В настоящее время биржевые курсы западных валют незначительно прибавили относительно минимальных отметок. К 16:19 мск курс доллара колебался около 84 рублей, евро – торговался по 93,20 рубля.

Напомним, официальный курс «американца» на сегодня составляет 93,7125 рубля, «европейца» – 102,6714.

Как сообщал «Новый День», сегодня днем помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о конструктивных итогах очного раунда переговоров с Киевом. При этом он допустил проведение встречи на высшем уровне одновременно с доработкой договора между Россией и Украиной.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, который является членом российской делегации, со своей стороны сообщил, что, согласно договоренностям, российские военные «кардинально сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях».

Москва, Светлана Антонова

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