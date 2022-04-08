«Ъ»: бизнес-клиенты банков переводят счета в юани

Бизнес-клиенты крупных российских банков открывают счета в юанях и переводят остатки долларовых счетов в китайскую валюту. Банки объяснили, что компании ищут новых партнеров по бизнесу в Китае, взамен европейских поставщиков, пишет «Коммерсантъ».

Объем средств на счетах в юанях в Тинькофф-банке с начала года вырос в восемь раз, в МТС-банке – в четыре раза. В банке «Санкт-Петербург» за март количество корпоративных счетов в юанях увеличилось почти в 3,5 раза.

В банках пояснили, что бизнес активно ищет замену европейским партнерам в Азии, где расчеты в юанях более практичны. На фоне общих и персональных антироссийских санкций использование китайской валюты более устойчиво и предсказуемо, считают эксперты.

Напомним, китайские компании начали рассчитываться юанями за уголь и нефть из России. Первые поставки купленного на национальную валюту угля прибудут в Китай в апреле, а нефти – в мае.

Москва, Наталья Рязанова

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