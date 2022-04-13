«Ъ»: интернет-магазины блокируют платежи выпущенных в России карт UnionPay

Многие зарубежные интернет-магазины отказываются принимать платежи по выпущенным в России картам UnionPay. А спрос среди россиян на карты китайской платежной системы и стоимость их выпуска продолжает расти, пишет «Коммерсантъ».

Ряд владельцев карт UnionPay пожаловался в соцсетях, что карточкой не удалось расплатиться во многих заведениях на территории США. Большинство россиян не могут оплатить покупки в зарубежных интернет-магазинах. В колл-центрах не скрывают, что подобная проблема часто встречается у держателей карт российских банков.

Эксперты отметили, что отклоняют платежи банки-эквайеры, а не сами магазины. Информация о стране выпуска карты доступна только банкам. Многие блокируют операции по запросу из конкретной страны, а не банка, чтобы не разбираться, попала кредитная организация под санкции или нет.

Специалисты добавили, что отказ в обслуживании зачастую основан не на опасениях иностранных банков перед санкциями, а на отношении к россиянам в связи с ситуацией на Украине.

По данным издания, уже 10 банков в России выпускают карты системы UnionPay. До санкций в стране выпускали около 50 тыс. карт китайской системы, а сейчас объем вырос в 10 раз, до 500 тыс. штук. в связи с повышенным спросом выпуск и обслуживание карт UnionPay уже обходятся владельцам в несколько тысяч рублей, а в ряде случаев – в 10 тыс. рублей в год.

Массовые заявки на выпуск карт UnionPay начали поступать в банки в начале марта на фоне ухода из России Visa и Mastercard. Россияне используют китайскую платежную систему для расчетов в обход санкций, введенных против России в связи с военной операцией в Донбассе.

Москва, Наталья Рязанова

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