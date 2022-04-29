Банки начали снижать кредитные ставки вслед за решением ЦБ

После снижения ключевой ставки с 17% до 14%, о чем сегодня объявил Центробанк России, банки также начнут пересматривать ставки в сторону понижения. Эксперты ожидают, что ставки по ипотеке и кредитам снизятся в мае на 2-3%. С таким прогнозом выступил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Как отметил эксперт, обычно финансово-кредитные организации начинают снижать проценты по кредитам и вкладам примерно через неделю после решения регулятора, передает «Прайм». Однако уже сегодня появились первые сообщения от банков о снижении ставок.

Так, ВТБ с 30 апреля снизит базовые ставки по ипотеке на 3 процентных пункта – минимальная составит 13,9% и будет действовать как для новостроек, так и вторичного рынка, говорится в сообщении банка. По такой же ставке будут доступны кредиты на индивидуальное жилищное строительство. «Надеемся, что новые ставки помогут оживить вторичный рынок ипотеки, увеличив его доступность», – отметили в кредитной организации.

Банк «Открытие» с сегодняшнего дня понизил ставку по кредитам наличными. Потребительский кредит теперь доступен со ставкой от 9,9%, говорится в сообщении банка.

Другие крупные банки пока не сообщали об изменении условий выдачи кредитов.

Москва, Наталья Петрова

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