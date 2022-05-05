ЦБ: более половины финансовых пирамид связаны с криптовалютой

Более 58% выявленных в первом квартале 2022 года финансовых пирамид связаны с криптовалютой. Мошенники активно используют санкционную тему для убеждения граждан на фоне неопределенностей, предупредил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

«С криптовалютами связаны более 58% выявленных в первом квартале пирамид. На фоне финансовых неопределенностей популярны призывы «спасти денежные средства» в зарубежных юрисдикциях: вложиться в иностранный проект, в иностранные ценные бумаги», – рассказал чиновник в интервью ТАСС.

Организаторы финансовых пирамид активно используют актуальную информационную повестку. «Связанные с международными расчетами ограничения стали «модной» фишкой, чтобы убедить человека перевести деньги», – добавил Лях.

Ранее Центробанк предупредил, что легализация криптовалюты приведет к росту доли теневой экономики, сокращению поступлений налогов и повысит рыночные риски банковских вложений. Если россиянам разрешат массово покупать криптовалюту, она может заменить рубль и использоваться ими как средство платежа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»